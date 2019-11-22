В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей. Но в громких отставках "не видят смысла"

В Кремле признают несовершенство инициативы Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

В первую очередь недочеты касаются высокой стоимости анализов. Кроме того, требования, согласно которым основная часть оборудования и расходников при анализах могут быть только импортными, не коррелируют с установками правительства по локализации производств, отметил пресс-секретарь президента.

Также проблемой Песков назвал неудобства в связи с "очень и очень" ажиотажным спросом на справки по старым ценам в регионах.

Он выразил уверенность, что Минздрав скорректирует те из новых медицинских требований к водителям, которые "доходят до абсурда и противоречат здравому смыслу".

Также Песков сообщил, что это решение Минздрава не согласовывалось с Кремлем. Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что инициатива Минздрава имела благую цель - борьба с гибелью людей на дорогах.

При этом он подчеркнул, что не видит смысла в громких отставках на фоне сложившейся ситуации. "При чем здесь кадровые решения? Здесь нет вообще такого вопроса, не существует в этой ситуации", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, новый порядок прохождения осмотра нарколога должен был вступить в силу 22 ноября. Однако в разгар четверга, 21 ноября, когда в российских городах выстроились огромные очереди из желающих пройти автотранспортную комиссию по старым расценкам, Минздрав объявил, что министром Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа. Сообщается, что будет проведен "дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Владимир Путин назвал новый порядок прохождения осмотра "чушью". Именно после его заявления сразу отреагировал Минздрав.

Сегодня первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман оценил ситуацию с медицинскими справками для разрешения водить автомобили и гигантскими очередями в медцентры.

"Права зачастую выдаются лицам, которые находятся на учете из-за алкоголизма. Есть проблема того, что органы ГИБДД не обладают информацией о том, что эти водители стоят на учете. Есть положение о том, что такие данные не передаются сотрудникам МВД. Мы проинформировали, что эту проблему нужно решить. Но Минздрав нашел вот такой вот выход. Он неверный", - заключил Буксман.