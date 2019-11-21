Путин высказался про изменение прохождения автотранспортной комиссии: "Чушь какая-то"

Стало известно, почему Минздрав так оперативно отменил свое же распоряжение, согласно которому с 22 ноября сильно усложнялся (и, соответственно, дорожал) процесс прохождения медкомиссии автомобилистами.

Напомним, решение перенести сроки ввода новых правил глава Минздрава Вероника Скворцова приняла 21 ноября, когда автомобилисты в российских городах выстроились в очереди за справками "по старым" ценам.

Открывая сегодня Московские центральные диаметры (МЦД) в столице президент России высказал возмущение тем, как резко с завтрашнего дня изменятся правила (ну, в итоге они и не изменятся). "Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - заявил Владимир Путин.