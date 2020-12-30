30 Декабря 2020
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Общество В России
права водительское удостоверение (2010) | Фото: re.amobil.ru

Минздрав решил продлить действующие правила выдачи водительских медсправок

Подписан приказ Минздрава о продлении действующего порядка медицинского освидетельствования водителей (выдаче медсправок) до 1 января 2022 года.

В настоящее время документ находится на государственной регистрации. В прошлом году министерство подготовило поправки к приказу №344н: ведомство планировало ввести новый обязательный тест на хронический алкоголизм. Правила раскритиковал глава государства, так как новые обязательные тесты привели бы к удорожанию медсправок.

При этом де-юре, пока приказ о переносе срока не опубликован, новые правила освидетельствования вступают в силу с 1 января 2021 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, цены на медсправки все равно вырастут, но только для тех, у кого врачи обнаружат признаки хронического алкоголизма, наркомании и других опасных болезней.

Психиатр-нарколог может направить на лабораторные исследования крови или мочи в случае обнаружения медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами: шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм.

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Минздрав решил продлить действующие правила выдачи водительских медсправок

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Теги: Минздрав, медсправки, водители



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