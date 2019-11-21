Глава Минздрава РФ уволила директора Центра наркологии имени Сербского после скандала о повышении цен на справку от нарколога

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова попросила уволиться директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, пишет Baza.

По неподтвержденным данным, именно Клименко дала добро на новую систему медицинского осмотра водителей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, практически во всех городах России 20 и 21 ноября в наркологических диспансерах сотни человек стояли в очередях, чтобы получить справку от нарколога. Причина - изменение тарифа на получение этой справки. Тариф, в свою очередь, планировали изменить с 22 ноября из-за введения дополнительного анализа на выявление в организме человека следов "дури". Стоимость справки должна была вырасти сразу на несколько тысяч рублей.

Узнав о такой инициативе, президент России Владимир Путин назвал происходящее "чушью" и отметил, что к делу нужно "относиться с умом". После таких заявлений главы государства в Минздраве решили найти крайнего - таким человеком и оказалась Татьяна Клименко. Заявление на увольнение она написала 21 ноября, 22 число - ее последний рабочий день. Позже, как добавляет Baza, Клименко в разговоре с коллегами отметила, что ее заставили написать это заявление.

Mash сообщает, что Клименко и вовсе добавила, что к нововведениям не имела никакого отношения.