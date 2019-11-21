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Очереди за медицинскими справками для водителей в Екатеринбурге (2019) | Фото: vk.com/incekb, Светлана Нейфельд

"Очереди безумные": жители Екатеринбурга штурмуют медцентры ради справок от нарколога

Жители Екатеринбурга сегодня штурмуют медицинские центры, чтобы успеть получить справку для водителей по старой цене. Фотографии огромных очередей горожане публикуют в соцсетях.

Как уже сообщало Накануне.RU, с 22 ноября этого года для справки от нарколога на получение или замену водительских прав потребуются лабораторные исследования мочи и крови, из-за чего стоимость такой справки вырастет в несколько раз. Водители, узнав об этом, стремятся успеть получить ее по прежней цене.

Объявление, медицинская справка для водителей(2019)|Фото: vk.com/incekb, Илья Черулев

Ажиотаж наблюдается в Екатеринбурге не первый день, но сегодня, по всей видимости, его пик.

"Почему нас только за день оповестили об изменениях и безумных ценах за медицинские справки для водителей и до чего еще дойдет?! Очереди безумные", - жалуются горожане.

Очереди за медицинскими справками для водителей в Екатеринбурге(2019)|Фото: vk.com/te_ekb, Дмитрий Борисов

Известно, что некоторые медцентры Екатеринбурга продлят время работы из-за наплыва клиентов.

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается сегодня и в других городах России.

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"Очереди безумные": жители Екатеринбурга штурмуют медцентры ради справок от нарколога

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Теги: очереди, справки, Екатеринбург



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