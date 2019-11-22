В Казани скончался пенсионер, стоявший в очереди за справкой для прав

73-летний житель Казани скончался в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав.

До приезда медиков пенсионеру пытались оказать медицинскую помощь очевидцы, однако спасти его не удалось, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, практически во всех городах России 20 и 21 ноября в наркологических диспансерах сотни человек стояли в очередях, чтобы получить справку от нарколога. Причина - изменение тарифа на получение этой справки. Тариф, в свою очередь, планировали изменить с 22 ноября из-за введения дополнительного анализа на выявление в организме человека следов "дури". Стоимость справки должна была вырасти сразу на несколько тысяч рублей.

Тем временем, вступление в силу скандального приказа Минздрава России, из-за которого два дня подряд водители по всей стране стояли в очередях за справками в наркодиспансерах, перенесли на лето следующего года, говорится на сайте ведомства.