Внезапно: вставшим в очереди за справками водителям объявили об отсрочке подорожания медкомиссии

Неожиданная новость пришла в разгар четверга, 21 ноября, когда в российских городах выстроились огромные очереди из желающих пройти автотранспортную комиссию.

Напомним, с 22 ноября Минздрав планировал изменить порядок прохождения медосвидетельствования для получения или продления водительского удостоверения. В частности, предполагалось ввести анализы крови и мочи на выявление алкогольной и наркотической зависимости, что увеличило бы стоимость медкомиссии в несколько раз. Накануне начался настоящий ажиотаж – водители желают получить справки по старой цене и выстроились в очереди у поликлиник и частных медицинских компаний.

Фото: vk.com/incekb, Илья Черулев

И вот замминистра здравоохранения России Олег Салагай написал в своем telegram-канале: "С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей". Будет проведён дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, цитирует чиновника РИА Новости.