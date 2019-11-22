В Зауралье готовят масштабную "чистку" управкомпаний - на одну уже завели уголовное дело

В Кургане возбуждено уголовное дело на управляющую компанию "Дом" по статье 171 - "незаконное предпринимательство", эту информацию Накануне.RU подтвердили в силовых структурах региона.

Официально этой информации пока нет нигде, в УМВД России по Курганской области направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Также известно, что проверка ведется и в отношении еще одной нерадивой "управляшки". Еще в июне этого года силовики возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО "УК "Дом". В прокуратуре Зауралья тогда отметили, что в ЖКО зарплату не платили более двух месяцев.

Тревожная ситуация возникала и в нескольких муниципалитетах - например, в поселке Каргаполье прокуратура выявила факты предоставления ООО "Коммунальные сети" недостоверных сведений в уполномоченный орган в целях установления завышенного тарифа на водоотведение для жителей населенного пункта. В конце августа этого года на директора ООО также возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ - "злоупотребление полномочиями". Ущерб оценивается в 200 млн руб. Прокуратура добилась, чтобы незаконно установленный тариф был снижен - на водоотведение с 81,02 до 62, 61 руб. за куб.м., на очистку сточных вод - с 35,10 до 17,59 руб. за куб.м.

Руководство управляющими компаниями в Курганской области всегда было делом прибыльным. Только в Кургане каждый месяц объем средств, которые "крутятся" в УК, составляет около 80 млн руб.

На сегодняшний день в городе работает около 30 УК, и часть из них не всегда добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. Летом этого года администрация Кургана назвала "управляшки", которые плохо готовили свои дома к началу нового отопительного сезона. В "черный список" тогда попали как раз УК "Дом", а также "Домстройсервис", "Комплектмашсервис", "Курганжилфонд", "Курганская управляющая компания", "Уют" и "Надежность".

Пару дней назад губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал заявление - ключевыми задачами властей в любом городе Зауралья являются вопросы качества услуг ЖКХ, поддержания чистоты, а также благоустройство и уборка мусора. Глава региона считает, что без четко поставленной и честной работы управляющих компаний навести полный порядок невозможно.

"Государство не имеет морального права оставлять жильцов, добросовестно уплачивающих взносы, один на один с теми управляющими компаниями, чья работа неэффективна и непрозрачна. Нередко самые добросовестные плательщики - это пенсионеры. Позволять беззастенчиво и безнаказанно их обирать мы права не имеем", - отметил Шумков.

Управляющим компаниям Кургана не так давно предложили передать на аутсорсинг свою бухгалтерию, а также все кадровые и диспетчерские службы. По мнению губернатора, это сэкономит большие деньги и позволит направить высвободившиеся средства на ремонт дворов и подъездов.

Источник Накануне.RU в правительстве региона сообщил, что власти города и области всерьез взялись за управляющие компании и всем нерадивым придется уйти с рынка.