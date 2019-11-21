Ямальские депутаты узаконили повышение маткапитала с 350 до 500 тысяч

Депутаты заксобрания Ямала на очередном заседании узаконили рост в регионе материнского капитала, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, ранее на совещании в Салехарде, которое провел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, заместитель главы Ямала Татьяна Бучкова отметила, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в округе принят ряд дополнительных мер. Для минимизации последствий "демографической ямы" власти округа приняли закон, который семьям с доходом ниже прожиточного минимума увеличил ежемесячное пособие на каждого ребенка в два раза. "Мы ввели такую новую меру поддержки, как подарок новорожденному. Он состоит из 40 наименований и помогает практически полностью материально обеспечить первые полгода жизни ребенка. С 2020 г. у нас в регионе будет расширен круг лиц, имеющих право на региональный материнский капитал. Ранее он выдавался многодетной семье только один раз. Со следующего года и за третьего, и за четвертого, и за последующих детей регион будет выплачивать материнский капитал", - сказала она. Сумма маткапитала выросла с 350 до 500 тыс. руб.

Инициированное губернатором повышение сегодня рассмотрели в заксобрании арктического региона. Депутаты единогласно приняли поправки.