Ямальские депутаты узаконили повышение маткапитала с 350 до 500 тысяч

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
деньги в руках (2011) | Фото:яндекс

Ямальские депутаты узаконили повышение маткапитала с 350 до 500 тысяч

Депутаты заксобрания Ямала на очередном заседании узаконили рост в регионе материнского капитала, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, ранее на совещании в Салехарде, которое провел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, заместитель главы Ямала Татьяна Бучкова отметила, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в округе принят ряд дополнительных мер. Для минимизации последствий "демографической ямы" власти округа приняли закон, который семьям с доходом ниже прожиточного минимума увеличил ежемесячное пособие на каждого ребенка в два раза. "Мы ввели такую новую меру поддержки, как подарок новорожденному. Он состоит из 40 наименований и помогает практически полностью материально обеспечить первые полгода жизни ребенка. С 2020 г. у нас в регионе будет расширен круг лиц, имеющих право на региональный материнский капитал. Ранее он выдавался многодетной семье только один раз. Со следующего года и за третьего, и за четвертого, и за последующих детей регион будет выплачивать материнский капитал", - сказала она. Сумма маткапитала выросла с 350 до 500 тыс. руб.

Инициированное губернатором повышение сегодня рассмотрели в заксобрании арктического региона. Депутаты единогласно приняли поправки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямальские депутаты узаконили повышение маткапитала с 350 до 500 тысяч

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: материнский капитал, Дмитрий Артюхов, депутаты, заксобрание Ямала



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2019 14:43 Мск Ямальцам из федерального бюджета выделят деньги на третьего и последующего детей
Ранее 04.12.2018 08:48 Мск На Ямале на шесть лет продлены выплаты регионального маткапитала
Ранее 27.09.2018 10:14 Мск Ямальские депутаты продлили выплату регионального материнского капитала
Ранее 17.09.2018 09:40 Мск Срок выплат материнского капитала на Ямале будет продлен до 2024 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети