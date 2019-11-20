"Трест №14" направил в ИФНС Перми проект мирового соглашения

Компания "Трест №14" направила ИФНС России по Свердловскому району Перми проект мирового соглашения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Трест №14".

Компания предлагает погасить долг по налогам и сборам за три года с момента утверждения судом мирового соглашения. Долг компании в настоящий момент составляет 203,4 млн руб., из них сумма основного долга 171,8 млн руб. Остальное - пени и штрафы. В качестве обеспечения обязательств компания готова предоставить залог в виде собственных акций.

В организации отмечают, что за последние полтора года компания не допустила ощутимого роста задолженности и заплатила 237,2 млн налогов за 2018 г. и девять месяцев текущего года. В прошлом году "Трест №14" ввел в эксплуатацию три многоквартирных дома и выполнил обязательства перед 712 дольщиками на сумму свыше 1,3 млрд руб.

В инспекции налоговой службы это предложение рассматривают. Ранее ведомство подало на организацию в Арбитражный суд Прикамья. Заседание по иску состоится 31 января 2020 года.

Напомним, из-за финансовых проблем в 2017 г. компания "Трест №14" задолжала своим сотрудникам около 40 млн руб.