В Челябинске прошел пикет в поддержку уволенного тренера-каратиста Олега Строгонова

В Челябинске прошел пикет в поддержку уволенного тренера Олега Строгонова, об этом Накануне.RU сообщили в штабе ОНФ региона.

Поддержать известного тренера вышло около 300 человек - родители спортсменов, тренеры, сами воспитанники и жители города. Ранее депутат Госдумы РФ Любовь Духанина направила обращение министру спорта России Павлу Колобкову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ Челябинска, а также предотвратить необоснованное увольнение Строгонова.

Поводом к проведению пикета стало недавнее увольнение заслуженного тренера, мастера спорта, чемпиона мира Олега Строгонова с должности директора спортивной школы "Конас" без объяснения причин. Всего за несколько дней жители Челябинска собрали более 1 тыс. подписей против необдуманных действий чиновников от спорта, сбор подписей продолжился во время проведения пикета. Сами же представители администрации города не вышли на диалог с участниками акции.

"В очередной раз мы видим безразличие власти к реальным потребностям граждан", - отметил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнится 30 лет. Сейчас Строгонов находится в больнице.