Лукашенко задумался, называть ли Россию братским государством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он отметил, что Москва является для Минска ключевым внешнеполитическим партнёром.

Однако белорусский лидер задумался, стоит ли называть Россию братским государством. "Как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", – отмечается на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко напомнил о том, что всесторонний характер двусторонних отношений имеет серьёзное значение для обеих стран. Сами отношения строятся на системной и плановой основе. Вместе с тем, сожаление белорусского президента вызвало то, что многие подписанные договорённости, в том числе и по линии Союзного государства, не выполняются. Недовольство Александра Лукашенко вызвало и то, что РФ не поддержала предложения Минска по более тесной интеграции. В Минске считают, что Россией были "фактически сорваны" сроки решения вопросов в нефтегазовой сфере.

Налоговый маневр российского правительства может привести к тому, что бюджет Белоруссии потеряет к 2024 г. более 10 млрд долларов. В этой связи Александр Лукашенко вспомнил заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова о готовности российской стороны компенсировать эти потери за счет бюджета. "И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?" – подчеркнул белорусский президент.