Режиссер-террорист Олег Сенцов выписан из медчасти ямальской колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в ямальской колонии 20-летний срок за подготовку терактов в Крыму на День Победы в 2014 году, выписан из медчасти в удовлетворительном состоянии, сообщили Накануне.RU в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Олег Сенцов выписан из медицинской части исправительного учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. Но контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указанию врачей", - пояснили в ведомстве.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских "политзаключенных". 5 октября стало известно, что Сенцов прекратил голодовку. Для него был разработан план реабилитации.

Добавим, что в сентябре Верховная рада Украины выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира, а также он стал лауреатом премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли". В Париже режиссера-террориста признали почетным гражданином.