Принуждение мэрии к бизнес-решению по-нижневартовски

Версия, которую выдвигало Накануне.RU, рассказывая о частном случае, происшедшем с женщиной в Нижневартовске ,версию об истинных причинах того, что частная история, случившаяся с бывшим сотрудником психо-неврологического диспансера Нижневартовска, обрела чуть не всероссийскую известность - получила неожиданное подтверждение. Накануне интернет-издание "Версия" опубликовало материал, в котором указывает как возможного бенефициара устроенной в СМИ шумихи вокруг частного случая в ПНД Нижневартовска. По версии "Версии" пружины всей шумихи, возможно, кроются в бизнес-интересах известнейшего вартовчанина - Александра Петермана.

Издание описывает ситуацию, сложившуюся в сфере ЖКХ Нижневартовска, которая привела к вынужденному решению администрации города о привлечении частного бизнеса посредством организации частно-муниципальных концессий.ЖКХ столицы Самотлора сегодня нуждается в глубокой модернизации. Одним только котлам на городских котельных по 30 лет. Все, что могли и делали до сего момента за счет предприятий и бюджета, около 15 километров магистральных сетей заменено. Но это 5% от общей протяженности трубопроводов, подлежащих обновлению. То есть, только положенный норматив. Решение о необходимости полной модернизации объектов ЖКХ было принято в 2017 году.

И спустя год началась битва за ЖКХ-активы в информационном поле, констатирует "Версия". В социальных сетях появился специальный паблик, контент которого – негативные материалы в отношении Нижневартовска, главы города и потенциальных инвесторов. Далее - за деньги материалы распространяются в наиболее крупных пабликах города, формируя общественное мнение. Исполнители жонглируют фактами, замешивая, например, решение о пенсионной реформе с работой главы города, направляя, таким образом, народный гнев в нужное заказчику русло. В основу «программы боевых действий» закладывается все, даже личные трагедии отдельных людей, которые вольно или невольно становятся жертвами PR-кампании.

Далее издания "Версия" описывает историю с экс-главбуха психдиспансера Нижневартовска, о которой Накануне.RU подробно уже писало.

Как сообщает "Версия", позже выяснится, что женщина (экс-главбух ПНД), скорее всего, всё - таки была пьяна и на самом деле звонила в учреждение. Похоже, есть запротоколированное объяснение пациентки, где она говорит о суицидальных наклонностях, а также о желании убить своего бывшего руководителя - главврача учреждения (супругу мэра Нижневартовска Василия Тихонова), а также, якобы, следующее: «Вы знаете, что за мной следит Петерман, вам всем п…ц будет, если он так решит. А вы что думаете, все просто так? Он знает, как меня сюда забрали, он постоянно на связи».

Александр Петерман - известный в городе бизнесмен. Бизнес родом из 90-х. Но на сегодняшний день магазины «Славтэк СПМ» не пользуются былой популярностью у горожан, утверждает "Версия", в отличие от ночного клуба «Мираж» , ресторана «Юность», и иных развлекательных заведений, принадлежащих , по сути, Петерману. Как отмечает "Версия", известен Петерман своим фирменным бизнес-подходом к любому делу :заявить о себе, создать публичный конфликт, чтобы выторговать льготы или добиться иной цели. Так было, например, во время выборов в различные уровни власти – городскую, окружную, Госдуму.

И журналисты "Версии" проводят аналогии с ноябрьской шумихой вокруг частного случая в ПНД. Катализатором к началу информационного вала об «украденном» главбухе стала статья местной журналистки Айгуль Хисамовой, сообщает "Версия". Хисамова, которая по совместительству является главным редактором радиостанции «Европа+» и газеты «Семейный бюджет», судя по всему, принадлежащим Петерману. И плюс- заявление пациентки НПНБ, где она упоминает предпринимателя, как куратора всей этой кампании. Издание полагает, что черная PR-кампания - своеобразное заявление о себе со стороны Петермана. Так сказать, отрабатывается прием , который улсловно можно назвать "принуждение к бизнес-разговору". Речь , надо полагать, идет о разговоре не ПНД с пациенткой, а главы города Нижневартовска с бизнесменом Петерманом.

То, что эта история будет продолжаться, понятно в Нижневартовске всем. Как заявила пациентка больницы, покидая учреждение: «против вас всех готовится удар, а я это только первая провокация». Поэтому прицел наведен, пушки заряжены и они снова дадут залп, если только заказчик не получит то, ради чего и затевалась эта мутная история. Как говорится, ничего личного – просто бизнес.

Выгорит ли на этот раз такая тактика "принуждения" - покажет будущее. Но, если говорить о частностях, которые используются для "принуждения" - например, профессиональное имя собственно психоневрологического диспансера, который возглавляет супруга мэра Нижневартовска, то тут ,кажется, ничего не выйдет. Профессиональное реноме самого ПНД , его руководства и всего персонала общепризнанно. На ПНД Нижневартовска буквально стоит клеймо - "профессионалы высокой пробы".

Что подтвердилось в очередной раз. Прибывшая на днях в Нижневартовск и посетившая ПНД председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова оценила работу диспансера очень высоко.