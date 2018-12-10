Скелетонист Трегубов впервые выиграл "золото" на этапе Кубка мира, опередив латвийца Дукурса на его же трассе

Российский спортсмен Никита Трегубов одержал победу на первом этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде, передает корреспондент Накануне.RU.

Успех знаменателен по трем причинам. Во-первых, для 23-летнего спортсмена - это первая победа на этапах Кубка мира (в активе Трегубова есть также "серебро" ОИ-2018 и "бронза" чемпионата мира). Во-вторых, россиянин одержал победу, установив рекорд трассы в первой из двух своих попыток. А в-третьих, Трегубов опередил латвийца Мартинса Дукурса на его же трассе.

Спортсмен из Прибалтики был одним из самых ярых противников допуска наших атлетов на ОИ в Пхёнчхан, напоминает портал sport24.ru.

"Моё долгожданное "золото"! Буду стараться продолжать в том же духе!", - сказал Трегубов после победы.

Отметим, что в эти выходные российская команда увезла из Латвии два золота из двух: победу одержала также бронзовый призер ОИ-2014 Елена Никитина.