10 Декабря 2018
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Спорт В России За рубежом

Скелетонист Трегубов впервые выиграл "золото" на этапе Кубка мира, опередив латвийца Дукурса на его же трассе

Российский спортсмен Никита Трегубов одержал победу на первом этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде, передает корреспондент Накануне.RU.

Успех знаменателен по трем причинам. Во-первых, для 23-летнего спортсмена - это первая победа на этапах Кубка мира (в активе Трегубова есть также "серебро" ОИ-2018 и "бронза" чемпионата мира). Во-вторых, россиянин одержал победу, установив рекорд трассы в первой из двух своих попыток. А в-третьих, Трегубов опередил латвийца Мартинса Дукурса на его же трассе.

Спортсмен из Прибалтики был одним из самых ярых противников допуска наших атлетов на ОИ в Пхёнчхан, напоминает портал sport24.ru.

"Моё долгожданное "золото"! Буду стараться продолжать в том же духе!", - сказал Трегубов после победы.

Отметим, что в эти выходные российская команда увезла из Латвии два золота из двух: победу одержала также бронзовый призер ОИ-2014 Елена Никитина.

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Скелетонист Трегубов впервые выиграл "золото" на этапе Кубка мира, опередив латвийца Дукурса на его же трассе

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Теги: скелетон, Никита Трегубов, Кубок мира, победа



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