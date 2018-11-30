30 Ноября 2018
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Чиновники Сургута сохранили льготы по оплате детского сада для многодетных

Администрация Сургута в 2019 г. сохранить льготы на оплату детского сада для многодетных семей и детей участников боевых действий. Соответствующий проект постановления прошел общественные слушания, передает корреспондент Накануне.RU.

Родительская плата за детский сад с этих категорий семей взимается в размере 50%.

Как сообщало Накануне.RU, 2 декабря в Сургуте состоится митинг, на котором активисты планировали потребовать возврата льгот. Отменять его организаторы не стали, основной темой станут жилищные субсидии для молодых семей.

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Чиновники Сургута сохранили льготы по оплате детского сада для многодетных

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Теги: льгот ы многодетным, Сургут



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