Чиновники Сургута сохранили льготы по оплате детского сада для многодетных

Администрация Сургута в 2019 г. сохранить льготы на оплату детского сада для многодетных семей и детей участников боевых действий. Соответствующий проект постановления прошел общественные слушания, передает корреспондент Накануне.RU.

Родительская плата за детский сад с этих категорий семей взимается в размере 50%.

Как сообщало Накануне.RU, 2 декабря в Сургуте состоится митинг, на котором активисты планировали потребовать возврата льгот. Отменять его организаторы не стали, основной темой станут жилищные субсидии для молодых семей.