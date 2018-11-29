Сургутские семьи снова выходят на митинг из-за отмены льгот

29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Сургутские семьи снова выходят на митинг из-за отмены льгот

Активисты общественной организации многодетных "Большая семья. Сургут" 2 декабря проведут митинг из-за отмены льгот по оплате детских садов для семей участников боевых действий и многодетных, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Система предоставления компенсаций платы за детсад в Сургуте изменилась летом. Согласно новому постановлению, помощь оказывается адресно, в список льготников попали лишь малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Оставшиеся без компенсаций семьи уже не раз проводили митинги и пикеты, новый намечен на 2 декабря. Администрация согласовала митинг на площади Авроры. Второй темой митинга станет невыплата жилищных субсидий молодым семьям.

Как сообщили Накануне.RU протестной акции, на днях в мэрии Сургута сообщили, что рассматривается вопрос о сохранении компенсаций для многодетных и семей военных на 2019 г. "Нам пообещали, что на днях будет подтверждающий документ", - рассказали активисты. Несмотря на это организаторы решили не отказываться от митинга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сургутские семьи снова выходят на митинг из-за отмены льгот

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: компенсация платы за детский сад, митинг в Сургуте, многодетные, молодые семьи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.11.2017 13:23 Мск Общественники Сургута протестуют против отмены льгот для ветеранов и многодетных семей
Ранее 25.05.2017 14:30 Мск Вадим Шувалов наказал чиновников, отменивших компенсацию за детсад для многодетных
Ранее 22.05.2017 18:13 Мск Наталья Комарова взяла на контроль частичную отмену компенсаций за детсад многодетным в Сургуте
Ранее 28.04.2017 08:23 Мск В Сургуте плату за детский сад компенсируют только малоимущим многодетным родителям и ветеранам
Ранее 27.04.2017 12:09 Мск Детский омбудсмен Югры прокомментировала отмену льгот для многодетных в Сургуте
Ранее 26.04.2017 14:56 Мск В Сургуте многодетные семьи могут лишиться льгот, снижающих плату за детский сад

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2063

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети