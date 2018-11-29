Сургутские семьи снова выходят на митинг из-за отмены льгот

Активисты общественной организации многодетных "Большая семья. Сургут" 2 декабря проведут митинг из-за отмены льгот по оплате детских садов для семей участников боевых действий и многодетных, передает корреспондент Накануне.RU.

Система предоставления компенсаций платы за детсад в Сургуте изменилась летом. Согласно новому постановлению, помощь оказывается адресно, в список льготников попали лишь малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Оставшиеся без компенсаций семьи уже не раз проводили митинги и пикеты, новый намечен на 2 декабря. Администрация согласовала митинг на площади Авроры. Второй темой митинга станет невыплата жилищных субсидий молодым семьям.

Как сообщили Накануне.RU протестной акции, на днях в мэрии Сургута сообщили, что рассматривается вопрос о сохранении компенсаций для многодетных и семей военных на 2019 г. "Нам пообещали, что на днях будет подтверждающий документ", - рассказали активисты. Несмотря на это организаторы решили не отказываться от митинга.