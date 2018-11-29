Кросби обогнал Ковальчука по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби обогнал российского форварда "Лос-Анджелеса" Илью Ковальчука по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В сегодняшнем матче с "Колорадо" канадец оформил хет-трик. Благодаря этому Кросби обогнал Ковальчука (422) по голам за карьеру в НХЛ, а также перегнал Никласа Лидстрема (1142) по очкам.

Как напоминает "Чемпионат", 31-летний Кросби за свою карьеру в лиге провел 885 матчей, в которых отличился 424 раза и сделал 720 результативных передач при показателе полезности +175.

Напомним, недавно Илья Ковальчук установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ.