Директору реабилитационного центра в Подмосковье предъявили обвинение по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Директору реабилитационного центра "Феникс" предъявлено обвинение по уголовному делу о смерти актера Дмитрия Марьянова, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Сотрудника центра обвиняют в оказании медицинских услуг без законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Отмечается, что с 6 по 15 октября 2017 года в реабилитационном центре актеру вводили внутримышечно медицинские препараты. При этом у него не выяснили наличие противопоказаний к применению лекарственных средств. "Несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации продолжительное время не вызывали "скорую", чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - говорится в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты пришли к выводу, что актер Дмитрий Марьянов умер от острой кровопотери. Напомним, похороны артиста состоялись 18 октября на Химкинском кладбище в Москве.