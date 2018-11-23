23 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Трамп разрешил стрелять на поражение на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп дал разрешение военным на границе с Мексикой при необходимости открывать огонь на поражение.

Глава Белого дома при этом выразил надежду, что применять оружие не придется. Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок в том случае, если администрация решит, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с "караваном мигрантов".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможни от возможных нападений со стороны мигрантов.

В городах Тихуана и Мехикали на границе с США находятся около 5,6 тыс. мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, сообщает ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце на севере Гондураса сформировался миграционный поток в тысячи человек, направившийся на север. Благодаря межправительственным соглашениям, он смог беспрепятственно пройти территорию Гватемалы и прорвал кордон на границе с Мексикой.

В конце октября появилась информация о втором караване мигрантов, прибывшем в Мексику 19 октября, и ещё одной группе из 2500 жителей центрально-американских стран, желающих попасть в США.

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Трамп разрешил стрелять на поражение на границе с Мексикой

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Теги: Трамп, Мексика, граница



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