В США обстреляли нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться из Мексики

В США правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.

Напомним, в прошлом месяце на севере Гондураса сформировался миграционный поток в тысячи человек, направившийся на север. Благодаря межправительственным соглашениям, он смог беспрепятственно пройти территорию Гватемалы и прорвал кордон на границе с Мексикой. В конце октября появилась информация о втором караване мигрантов, прибывшем в Мексику, и еще одной группе из 2 тыс. 500 жителей центрально-американских стран, желающих попасть в США.

По словам одного из обстрелянных мигрантов, жителя Гондураса Марио Лопеса, ему пришлось протолкнуть свою трехлетнюю дочь через отверстие в пограничной стене. Девочка, пробираясь на территорию США, даже потеряла сандалии в давке.

Как напоминает ИА REGNUM, ранее МВД Мексики сообщило, что около 500 мигрантов из стран Центральной Америки предприняли попытку нелегально прорвать границу в переходе Эль-Чапарраль.

Напомним, американский президент Дональд Трамп дал разрешение военным на границе с Мексикой при необходимости открывать огонь на поражение.