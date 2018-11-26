26 Ноября 2018
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Происшествия За рубежом

В США обстреляли нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться из Мексики

В США правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.

Напомним, в прошлом месяце на севере Гондураса сформировался миграционный поток в тысячи человек, направившийся на север. Благодаря межправительственным соглашениям, он смог беспрепятственно пройти территорию Гватемалы и прорвал кордон на границе с Мексикой. В конце октября появилась информация о втором караване мигрантов, прибывшем в Мексику, и еще одной группе из 2 тыс. 500 жителей центрально-американских стран, желающих попасть в США.

По словам одного из обстрелянных мигрантов, жителя Гондураса Марио Лопеса, ему пришлось протолкнуть свою трехлетнюю дочь через отверстие в пограничной стене. Девочка, пробираясь на территорию США, даже потеряла сандалии в давке.

Мигранты переходят границу Гватемалы и Мексики(2018)|Фото:mexiconewsdaily.com

Как напоминает ИА REGNUM, ранее МВД Мексики сообщило, что около 500 мигрантов из стран Центральной Америки предприняли попытку нелегально прорвать границу в переходе Эль-Чапарраль.

Напомним, американский президент Дональд Трамп дал разрешение военным на границе с Мексикой при необходимости открывать огонь на поражение.

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В США обстреляли нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться из Мексики

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Теги: мигранты, обстрел, США



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