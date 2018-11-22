Патриот, офицер? Кто оплачивает эскапады офицера-самозванца Шабаева?

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Патриот, офицер? Кто оплачивает эскапады офицера-самозванца Шабаева?

Вот уже несколько дней в СМИ активно обсуждают псевдопатриотический форум «ЧВК. Гибель Армии», организованный в московской гостинице «Измайлово» неким «ветераном боевых действий» Евгением Шабаевым, передает корреспондент Накануне.RU .

Что любопытно - еще неделю назад Шабаев никому не был интересен. Однако после конференции, где открыто призывали чуть ли не к государственному перевороту, ситуация в корне изменилась. Эксперты, политики, СМИ, телеграм-каналы – все наперебой обсуждают эскападу этого  персонажа. Пока львиная доля наблюдателей гадает, почему правоохранители так и не занялись Шабаевым, возникает не менее интересный вопрос: а откуда этот вроде бы безработный гражданин берет деньги на столь масштабные сборища? Ведь "вояка" оплатил не только аренду зала в гостинице, но и массовку. RuNews.24 сообщает, что  посторонних людей набирали с помощью специального агентства. Так, собственно, и выглядит сообщение с заманчивым предложением «подработать» в гостинице «Измайлово»:

скан, шабанов(2018)|Фото:rusfact.com

Кроме того, в Сети можно без особого труда найти снимки, подтверждающие факт передачи денег «участникам» форума, нанятым по объявлению. Конечно, 400 рублей по московским меркам – деньги небольшие. Да и сам «перформанс» Шабаева аншлага не собрал. 

шабаев(2018)|Фото:asfera.info

И, тем не менее, услуги агентства имеют цену. Так откуда дровишки?По данным СМИ, Шабаев не служит ни в армии, ни в силовых структурах. Он вообще выше рядового не поднимался – и то когда служил срочником. Боевой опыт – ноль. Офицерских званий – ноль. Воинских наград – ноль. При этом, как пишут в сети, Шабаев зарегистрировал на себя около 300 организаций якобы «военной направленности». Как-то все это похоже на плохо организованную аферу.

Можно было бы предположить - а не создал ли сей гражданин  какую-то группировку, но  достаточно беглого взгляда на этого «героя» с бегающими глазками, чтобы понять: мафиози из него никакой. Тогда что остается?

И тут приходят на ум сообщения о тесных контактах этого господина с либеральными газетками, так возможно, он зарабатывает именно на таких «союзах»? Но как же так? Неужели человек, объявляющий себя патриотом своей страны  за «30 сребренников», ходит с протянутой рукой по оппозиционным СМИ, где Родину, кстати, совсем не любят. А он выступает  там в качестве эксперта. Интервью  «Радио Свободы»,  «Настоящему времени». Список можно дополнить сотрудничеством с телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы». Картинка получается красочной.

И уж совсем абсурдом выглядит, что, не будучи офицером и военным, Шабаев от имени ветеранских организаций подает в Международный суд на Россию. Какая-то бредовая ситуация. Может, вся его «смелость» заключена лишь в способности громко кричать и угождать всем, кто готов платить за экстремистские высказывания и подстрекательство к бунту? Правда, на сей раз этот господин зашел слишком далеко. Эксперты и политики полагают, что компетентным органам вполне по силам заняться проверкой по факту его экстремистских высказываний. Как бы не случилось так, что возможные подачки от либеральных СМИ перейдут в передачки, ведь сроки за экстремизм у нас дают немалые.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Патриот, офицер? Кто оплачивает эскапады офицера-самозванца Шабаева?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений шабанов, чвк вагнер,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 655

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети