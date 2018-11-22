Патриот, офицер? Кто оплачивает эскапады офицера-самозванца Шабаева?

Вот уже несколько дней в СМИ активно обсуждают псевдопатриотический форум «ЧВК. Гибель Армии», организованный в московской гостинице «Измайлово» неким «ветераном боевых действий» Евгением Шабаевым, передает корреспондент Накануне.RU .

Что любопытно - еще неделю назад Шабаев никому не был интересен. Однако после конференции, где открыто призывали чуть ли не к государственному перевороту, ситуация в корне изменилась. Эксперты, политики, СМИ, телеграм-каналы – все наперебой обсуждают эскападу этого персонажа. Пока львиная доля наблюдателей гадает, почему правоохранители так и не занялись Шабаевым, возникает не менее интересный вопрос: а откуда этот вроде бы безработный гражданин берет деньги на столь масштабные сборища? Ведь "вояка" оплатил не только аренду зала в гостинице, но и массовку. RuNews.24 сообщает, что посторонних людей набирали с помощью специального агентства. Так, собственно, и выглядит сообщение с заманчивым предложением «подработать» в гостинице «Измайлово»:

Кроме того, в Сети можно без особого труда найти снимки, подтверждающие факт передачи денег «участникам» форума, нанятым по объявлению. Конечно, 400 рублей по московским меркам – деньги небольшие. Да и сам «перформанс» Шабаева аншлага не собрал.

И, тем не менее, услуги агентства имеют цену. Так откуда дровишки?По данным СМИ, Шабаев не служит ни в армии, ни в силовых структурах. Он вообще выше рядового не поднимался – и то когда служил срочником. Боевой опыт – ноль. Офицерских званий – ноль. Воинских наград – ноль. При этом, как пишут в сети, Шабаев зарегистрировал на себя около 300 организаций якобы «военной направленности». Как-то все это похоже на плохо организованную аферу.

Можно было бы предположить - а не создал ли сей гражданин какую-то группировку, но достаточно беглого взгляда на этого «героя» с бегающими глазками, чтобы понять: мафиози из него никакой. Тогда что остается?

И тут приходят на ум сообщения о тесных контактах этого господина с либеральными газетками, так возможно, он зарабатывает именно на таких «союзах»? Но как же так? Неужели человек, объявляющий себя патриотом своей страны за «30 сребренников», ходит с протянутой рукой по оппозиционным СМИ, где Родину, кстати, совсем не любят. А он выступает там в качестве эксперта. Интервью «Радио Свободы», «Настоящему времени». Список можно дополнить сотрудничеством с телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы». Картинка получается красочной.

И уж совсем абсурдом выглядит, что, не будучи офицером и военным, Шабаев от имени ветеранских организаций подает в Международный суд на Россию. Какая-то бредовая ситуация. Может, вся его «смелость» заключена лишь в способности громко кричать и угождать всем, кто готов платить за экстремистские высказывания и подстрекательство к бунту? Правда, на сей раз этот господин зашел слишком далеко. Эксперты и политики полагают, что компетентным органам вполне по силам заняться проверкой по факту его экстремистских высказываний. Как бы не случилось так, что возможные подачки от либеральных СМИ перейдут в передачки, ведь сроки за экстремизм у нас дают немалые.