Великобритания предрекает тяжелейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

Великобритания предрекает в 2018 году наступление одного из самых тяжелейших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны. Об этом заявила министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

Мордонт отметила, что уходящий год был наполнен "мучительным гуманитарными кризисами", добавив, что в "2018-й может стать еще более мрачным". Предупреждение британского министра прозвучало на фоне дополнительного выделения возглавляемым ею ведомством £21 млн ($28,4 млн) для поддержки структур ООН, реагирующим на чрезвычайные ситуации по всему миру, в том числе в таких странах, как Йемен, Южный Судан и Мьянма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.