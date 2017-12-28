СМИ: Связь с первым ангольским спутником, запущенным с Байконура, установлена

Первый ангольский космический спутник "Ангосат", запущенный с Байконура в ночь на среду, вышел на связь, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты РКК "Энергия" установили связь со спутником, с него получена телеметрия", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22.00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. После сообщалось, что спутник отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту. После отделения спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна.

Как сообщало Накануне.RU, в конце ноября произошел неудачный запуск с космодрома "Восточный". Спутник, который ракета-носитель "Союз" должна была вывести на орбиту, через несколько часов после запуска не вышел на связь.