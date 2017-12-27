Первый в истории ангольский спутник, запущенный с Байконура, не выходит на связь

Первый ангольский космический спутник "Ангосат", запущенный с Байконура в ночь на среду, перестал выходить на связь.

"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", - сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта, сообщали в Роскомосе.

После сообщалось, что спутник отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту.

Телекоммуникационный спутник был изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.

"В работах по КА "Ангосат" был применен ряд инновационных решений, которые позволили создать достаточно мощный КА с относительно малой (1647 кг) массой для спутников данного класса. Электроракетная двигательная установка в КА "Ангосат" позволяет проводить длительное довыведение космического аппарата на орбиту (при необходимости) и коррекцию его орбитального положения", - сообщается на сайте Роскосмоса.

Напомним, в конце ноября произошел неудачный запуск с космодрома "Восточный". Спутник, который ракета-носитель "Союз" должна была вывести на орбиту, через несколько часов после запуска не вышел на связь.