Медведев освободил Сентюрина от должности замминистра энергетики РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Юрия Сентюрина от должности замминистра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Сентюрина Юрия Петровича от должности статс-секретаря-заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Ожидается, что с 1 января 2018 года Сентюрин вступит в должность генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).