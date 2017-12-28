В Донбасс вернулся пенсионер, взорвавший украинский блокпост "банкой мёда"

В рамках обмена пленными в Донбассе Украина освободила пенсионера, подорвавшего блокпост ВСУ. Инцидент произошел 16 января 2015 года вблизи Станицы Луганской, когда 65-летний пенсионер "угостил" украинских боевиков трёхлитровой "банкой мёда", в которой находилась взрывчатка. В результате взрыва погиб один боевик, еще трое были ранены.

"В 14 часов на блокпост пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку мёда, поблагодарил их за службу и ушел. Когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась, внутри было заложено взрывное устройство", — сообщала тогда оккупационная "Луганская ОГА".

В прошлом году 65-летний Николай Рубан был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.