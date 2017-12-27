На Среднем Урале полиция разыскивает сильно татуированного серийного грабителя

На Среднем Урале разыскивается серийный грабитель. Из особых примет у него есть татуировки по всему телу.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Новолялинский", разыскивается ранее неоднократно судимый Станислав Мохов 1982 года рождения, который подозревается в совершении в период с мая по ноябрь 2017 года серии краж и грабежей на территории Новолялинского района.

Приметы разыскиваемого: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы короткие. Особые приметы: имеет многочисленные татуировки на тюремную тематику.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Мохова С.В., просят обращаться в МО МВД России "Новолялинский" по телефонам: +7 (34388) 2-25-01, +7 (904) 177-71-59", - добавили в полиции.