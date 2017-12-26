Из-за ложного сообщения о бомбе на час задержался рейс Новый Уренгой - Москва

В аэропорту Нового Уренгоя задержался рейс в Москву из-за сообщения о "заложенной на борту бомбе", передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, происшествие случилось 23 декабря. Один из пассажиров рейса авиакомпании S7 из газовой столицы в московский "Домодедово", якобы будучи нетрезвым, сообщил другим ямальцам, что в самолете заложена бомба. Его высадили, а самолет позже улетел с Ямала.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о подозрительном предмете, якобы находившемся на борту самолета рейсом Новый Уренгой - Москва. Согласно действующим алгоритмам, все было проверено, никаких подозрительных предметов не нашли. Через час с небольшим самолет улетел в "Домодедово"", - сообщила Накануне.RU начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте полиции УрФО Елена Епимахова.