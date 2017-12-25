На Среднем Урале главного ревизора города уволили в связи с утратой доверия

В Красноуфимске председателя ревизионной комиссии городского округа уволили в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области надзорное ведомство провело проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе нее было установлено, что с момента заключения брака в июле 2011 года до момента проверки председатель ревизионной комиссии не предоставляла сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего супруга.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что что 4 марта 2015 года главный ревизор Красноуфимска заключила договор возмездного оказания услуг по ремонту помещения со своим супругом. Фактически же она обязана была сообщить работодателю о возникшем конфликте интересов.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес председателя думы городского округа с требованием рассмотреть вопрос об увольнении председателя комиссии в связи с утратой доверия. На основании решения думы женщина была уволена.