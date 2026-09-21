В Югорске дважды лишённый мандата Антон Пантин снова избран в парламент

В Югорске (город на западе Югры) вновь избран в гордуму политик Антон Пантин.

"Я – вновь избранный депутат думы Югорска. Благодарен всем и каждому из избирателей, жителей моего округа. Очень устал от проделанной работы. Анализ – через пару дней", - написал Пантин на своей странице "ВКонтакте".

Пантин, напомним, впервые лишился полномочий 30 апреля 2019 г. с формулировкой "из-за утраты доверия". Не смог восстановиться через суд. Второй раз лишён мандата через пять лет, в июне 2024 г.