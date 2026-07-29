Блиновской вновь отказали в смягчении приговора

Второй кассационный суд общий юрисдикции оставил приговор блогеру Елены Блиновской без изменений.

"Королева марафонов" повторно попросила суд отсрочить наказание до 2034 года — до 14-летия ее младшей дочки. Со слов блогерши, она не видит, как растут ее дети, сообщает Mash.

Защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде. Об этом сообщила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 лет срок Блиновской. В предоставлении отсрочки наказания до того момента, как ее дочери исполнится 14 лет, было отказано.