Блиновскую попросили амнистировать

В Совете по правам человека предложили амнистировать "королеву марафонов" Елену Блиновскую.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила к Международному женскому дню амнистировать женщин, которые впервые осуждены за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. В первую очередь, по её словам, это должно коснуться женщин с детьми, а также женщин, страдающих какими-либо заболеваниями.

"Пусть попадет", - сказала РИА Новости Маркачева, отвечая на вопрос о том, должна ли Блиновская попасть под амнистию в этом году.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 г. приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Её признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн руб. В октябре 2025 г. Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.