Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Надежда Стрелец&quot;

Блиновскую попросили амнистировать

В Совете по правам человека предложили амнистировать "королеву марафонов" Елену Блиновскую.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила к Международному женскому дню амнистировать женщин, которые впервые осуждены за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. В первую очередь, по её словам, это должно коснуться женщин с детьми, а также женщин, страдающих какими-либо заболеваниями.

"Пусть попадет", - сказала РИА Новости Маркачева, отвечая на вопрос о том, должна ли Блиновская попасть под амнистию в этом году.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 г. приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Её признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн руб. В октябре 2025 г. Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.

Теги: Елена Блиновская, королева марафонов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2025 10:38 Мск Baza: Блиновскую отправили в "блатной" отряд в колонии
Ранее 03.11.2025 18:51 Мск По делу "королевы марафонов" Блиновской арестованы рыбные садки
Ранее 13.10.2025 12:38 Мск Суд смягчил приговор Блиновской
Ранее 13.10.2025 09:34 Мск Блиновская просит суд об отсрочке отбывания наказания
Ранее 10.09.2025 09:03 Мск SHOT: Блиновская может выйти на свободу до конца года
Ранее 29.04.2025 10:29 Мск Mash: У брата и матери Блиновской нашли миллионы рублей и дорогую недвижимость
Ранее 26.03.2025 10:00 Мск Блиновская обжаловала приговор
Ранее 03.03.2025 14:23 Мск Блиновская получила пять лет
Ранее 03.03.2025 11:11 Мск Суд запросил данные о детях и родителях Блиновской и их активах
Ранее 18.02.2025 08:09 Мск Арестованный по делу Блиновской Lamborghini ей не принадлежит
Ранее 17.02.2025 14:40 Мск Арестовано имущество Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
Ранее 14.02.2025 15:31 Мск Mash: Стоимость арестованного имущества Блиновских оценивается минимум в миллиард рублей
Ранее 03.02.2025 08:40 Мск Блиновской отказано в снижении задолженности по налогам
Ранее 16.01.2025 19:39 Мск Елене Блиновской продлили арест до мая
Ранее 16.01.2025 15:00 Мск Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов и легализации
Ранее 10.01.2025 08:22 Мск С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам
Ранее 16.12.2024 10:16 Мск Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве
Ранее 30.11.2024 10:19 Мск SHOT: Долг Блиновской в 1,5 млрд рублей исчез из базы ФНС
Ранее 22.11.2024 15:48 Мск ФНС "прикрыла" ИП Блиновской
Ранее 18.11.2024 10:25 Мск Суд просят остановить банкротство Блиновского
Ранее 13.11.2024 10:31 Мск Суд признал Блиновскую банкротом
Ранее 22.10.2024 10:14 Мск Mash: Блиновский стал снайпером в зоне СВО
Ранее 15.10.2024 09:05 Мск СМИ: Расследование дела Блиновского приостановлено из-за службы в зоне СВО
Ранее 28.09.2024 12:40 Мск Блиновский не может вернуться в зону СВО из-за Пашаева
Ранее 19.09.2024 10:55 Мск Shot: Блиновский продолжит службу в зоне СВО
Ранее 12.09.2024 15:21 Мск SHOT: Блиновский отпущен после допроса
Ранее 12.09.2024 08:37 Мск Mash: Алексея Блиновского задержали в воинской части
Ранее 19.08.2024 13:40 Мск Стоимость имущества Блиновской схожа с суммой долга по ее "уголовке"
Ранее 14.08.2024 19:40 Мск Срок ареста Блиновской продлили на полгода
Ранее 14.08.2024 10:16 Мск Блиновская не смогла выплатить 1,2 млрд рублей налогов до начала суда
Ранее 06.08.2024 19:35 Мск Дело в отношении Блиновской поступило в Савеловский суд Москвы
Ранее 02.08.2024 11:06 Мск Mash: Блиновская просит снять арест с Lamborghini и Bentley, чтобы погасить долг
Ранее 01.08.2024 15:28 Мск Утверждено обвинение Блиновской
Ранее 25.07.2024 13:27 Мск СК: Расследование дела Блиновской завершено
Ранее 28.06.2024 12:07 Мск МВД объявило в розыск мужа Блиновской
Ранее 28.06.2024 09:43 Мск Мужа Блиновской перевели в штурмовое подразделение
Ранее 10.06.2024 14:05 Мск Суд отказался признать банкротом компанию Блиновского
Ранее 03.06.2024 11:08 Мск Блиновская подала заявление о банкротстве
Ранее 29.05.2024 14:14 Мск Mash: Блиновский уехал из воинской части в Москву
Ранее 29.05.2024 09:40 Мск В зоне СВО пропал муж Блиновской
Ранее 28.05.2024 14:10 Мск Блиновская останется в СИЗО
Ранее 02.05.2024 15:35 Мск Блиновская подала документы на банкротство
Ранее 24.04.2024 16:11 Мск Блиновская готова отдать все имущество, чтобы погасить долги и выйти из СИЗО
Ранее 24.04.2024 13:59 Мск Блиновская готова погасить долги по налогам, - адвокат
Ранее 23.04.2024 10:54 Мск Блиновский заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе
Ранее 16.04.2024 12:23 Мск Shot: Муж Блиновской занимается сборкой беспилотников в зоне СВО
Ранее 13.04.2024 12:33 Мск СМИ: Муж Блиновской хочет записаться контрактником на СВО?
Ранее 22.03.2024 08:23 Мск СК расширил обвинение по делу Блиновской и ее супруга
Ранее 21.02.2024 19:17 Мск Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей
Ранее 13.02.2024 16:32 Мск Елена Блиновская со слезами попросилась под домашний арест
Ранее 07.02.2024 09:32 Мск Сокамерницами Блиновской в СИЗО оказались кандидат и доктор наук
Ранее 05.02.2024 15:36 Мск Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками
Ранее 02.02.2024 00:07 Мск Shot: Блиновская впала в депрессию в СИЗО
Ранее 25.01.2024 16:43 Мск Создательница "марафонов желаний" Блиновская может объявить себя банкротом
Ранее 25.01.2024 08:46 Мск Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской
Ранее 25.01.2024 01:31 Мск Суд продлил арест средств и имущества Блиновской и ее родственников
Ранее 22.01.2024 19:05 Мск Блиновскую отправили в СИЗО
Ранее 22.01.2024 16:33 Мск Блиновская нарушила условия домашнего ареста, пригласив на вечеринку свидетеля по делу
Ранее 22.01.2024 13:15 Мск СК потребовал заключить Блиновскую под стражу
Ранее 04.12.2023 14:46 Мск Адвокат Блиновской опровергла информацию о погашении задолженности на 1,4 млрд рублей
Ранее 30.11.2023 14:45 Мск Shot: Блиновская должна ФНС почти полтора миллиарда рублей
Ранее 26.10.2023 05:17 Мск СМИ: защита Блиновской обжаловала продление ей срока домашнего ареста
Ранее 24.10.2023 13:08 Мск Продлен арест Блиновской
Ранее 24.10.2023 12:11 Мск СК впервые назначит по делу Блиновской налоговую экспертизу
Ранее 16.08.2023 14:49 Мск Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Блиновской
Ранее 09.08.2023 07:45 Мск По делу Блиновской арестованы счета, элитные авто, мотоцикл
Ранее 21.07.2023 11:45 Мск Блиновской продлили арест
Ранее 18.07.2023 08:20 Мск По делу Блиновской арестованы 50 счетов и 100 миллионов
Ранее 21.06.2023 13:01 Мск По делу Блиновской арестованы 35 иностранных счетов
Ранее 20.06.2023 05:02 Мск Домашний арест Блиновской могут продлить еще на месяц
Ранее 22.05.2023 14:43 Мск Суд отказался отпустить Елену Блиновскую из-под домашнего ареста
Ранее 15.05.2023 16:05 Мск Мужу Блиновской предъявили обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег
Ранее 05.05.2023 13:32 Мск Стало известно, как предупредили Блиновскую перед задержанием
Ранее 04.05.2023 12:10 Мск Защита обжаловала решение о домашнем аресте Блиновской
Ранее 02.05.2023 03:03 Мск Налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков
Ранее 02.05.2023 02:21 Мск "Это действительно так": Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров
Ранее 28.04.2023 19:18 Мск Суд отправил блогера Блиновскую под домашний арест
Ранее 28.04.2023 09:08 Мск Блогер Блиновская признала вину и раскаялась
Ранее 28.04.2023 08:18 Мск Блиновской предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ
Ранее 27.04.2023 11:28 Мск Супруга Блиновской допрашивают в качестве свидетеля, - СМИ
Ранее 27.04.2023 10:44 Мск Появились кадры задержания Елены Блиновской при попытке перехода границы
Ранее 27.04.2023 09:54 Мск СМИ: Блиновскую задержали на границе с Белоруссией — она пыталась покинуть РФ на "Майбахе"

