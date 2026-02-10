Россия в Анкоридже была готова к территориальным компромиссам

Одним из итогов переговоров России и США в Анкоридже, состоявшихся в августе 2025 г., стала готовность РФ к каким-то территориальным "компромиссам" (но не по статусу Донбасса) и по численности вооруженных сил Украины.

Обязательным условием было также налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. Однако пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции", что ставит под вопрос актуальность "духа Анкориджа". Москва все ещё готова продолжить переговоры, но с учётом ситуации "на земле", а также при наличии более решительных действий со стороны США по оказанию давления на Украину и Евросоюз, пишут "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По словам президента, у Москвы есть текст плана по урегулированию. Глава государства отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. Также Путин сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, и что Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.