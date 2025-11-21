21 Ноября 2025
Общество Центральный ФО В России В бывшем СССР За рубежом Москва
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Путин на совещании Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине, сообщают РИА Новости.

По словам президента, у Москвы есть текст плана по урегулированию. Глава государства отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине.

Также Путин сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, и что Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.

При этом, США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану, рассказал президент, а Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя.

Глава государства подчеркнул, что РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.

Теги: Совет безопасности, мирный план, план США, Украина, план урегулирования, Владимир Путин


