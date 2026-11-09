В метро Москвы подросток распылил перцовый баллончик в мужчину

В московском метро сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который распылил в сторону мужчины содержимое перцового баллончика после сделанного ему замечания.

Инцидент произошел в вагоне электропоезда в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская". Подросток был задержан на станции "Нижегородская" и доставлен в отдел полиции. В дальнейшем его передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, передает ТАСС.

В октябре в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, обстрелявшего служебный автобус. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.