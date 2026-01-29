ЦБ РФ заявил о выводе активов из-под санкционных рисков на 12 трлн рублей

Банк России заявил, что благодаря принятым мерам удалось вывести из-под санкционных рисков активы на сумму свыше 12 трлн руб.

Это следует из ответа регулятора на вопрос одного из инвесторов о защите интересов граждан, чьи иностранные ценные бумаги были заблокированы. ЦБ указывает, что уделяет приоритетное внимание правам инвесторов и совместно с Минфином работает над разблокировкой активов. В числе примененных механизмов — принудительный перевод ценных бумаг, конвертация депозитарных расписок, замещение и выкуп различных облигаций, а также выплаты доходов в обход иностранной инфраструктуры.

Отвечая на вопрос, почему частные инвесторы не могут присоединиться к иску Центробанка к депозитарию Euroclear, регулятор объяснил это различием в ситуациях. Активы самого ЦБ, в отличие от частных, согласно заявлениям ЕС, находятся под угрозой возможного изъятия для финансирования Украины, что и стало причиной судебного иска. В отношении частных ценных бумаг подобных планов не объявлялось. Кроме того, санкции ограничивают возможности регулятора по защите интересов в зарубежных судах. Участие третьих лиц в деле также было сочтено нецелесообразным, поскольку процесс касается конфиденциальной информации о суверенных активах, сообщает Forbes.

Ранее в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Именно на счетах Euroclear "заморожена" основная часть средств из российских резервов.