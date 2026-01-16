В Москве начался суд по делу ЦБ против депозитария Euroclear

В Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Именно на счетах Euroclear "заморожена" основная часть средств из российских резервов.

Об иске ЦБ к депозитарию стало известно в декабре 2025 года. Регулятор требует взыскать с финансовой организации 18,2 трлн руб. По данным "Коммерсанта", на сегодняшнее заседание от ЦБ приехали четыре представителя, от Euroclear — три.

При подаче иска в Арбитражный суд ЦБ сообщил: "В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков". ЦБ указал, что ущерб от действий Euroclear выражается в том, что российский центробанк не может распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

Иск был подан на фоне очередной попытки властей ЕС получить доступ к замороженным резервам и передать их Украине. Однако и сам депозитарий, и власти Бельгии выступают против, поскольку опасаются юридических и финансовых последствий таких действий. Также против использования резервов выступили несколько государств-членов ЕС, из-за отсутствия консенсуса решение принято не было.