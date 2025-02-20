В Перми разрешили запустить ещё 16 объектов нового зоопарка

В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ещё 16 объектов нового зоопарка. Их поочередно передают в управление зоопарка для лицензирования.

В четвёртом пусковом комплексе введены в эксплуатацию внутренние вольеры и павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц, в группе "Африканская саванна" готовы "дома" для леопардов и ночных животных, а также просторное здание площадью более 1,2 тыс. "квадратов" для львов и гиен с двумя наружным вольерами. Строительство нового зоопарка идёт в два этапа, которые разделены на пусковые комплексы. Такое решение позволяет вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом. Площадь нового зоопарка составляет 26 га, сообщает минстрой Прикамья.

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 г. В 2019 г. стройку остановили в связи с выявленными нарушениями при возведении объектов. Кроме того, были выявлены многомиллионные хищения при строительстве. Сумма ущерба превысила 353 млн руб. Первая очередь стоимостью 1,83 млрд руб. планировалась к сдаче не позднее 15 марта 2018 г. Согласно мировому соглашению, которое при арбитражном споре 19 мая 2021 г. заключили заказчик и генподрядчик "РЖДстрой", зоопарк могли достроить в 2023-ем.

В хищениях при строительстве обвинили бывшего руководителя Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова. Суд приговорил Дмитрия Левинского к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил в течение трёх лет занимать государственные должности. Кроме того, суд обязал экс-главу УКСа выплатить 15 млн руб. Начальник отдела технического надзора — Виталий Габов — был приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Руководитель проекта Илья Козырев отбывает наказание в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1. Экс-представитель столичного генподрядчика признал вину в групповом особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на объектах зоопарка. Ленинский районный суд Перми рассмотрел 3 февраля 2022 г. его уголовное дело, выделенное в отдельное производство. Козырев приговорён к четырём годам лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 900 тыс. руб. Козырев полностью признал вину в мошенничестве и заключил с прокуратурой Пермского края досудебное соглашение о сотрудничестве, обязавшись изобличить соучастников.