Euroclear: ЕС не получит российские активы, это чужие деньги

Депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных российских активов, не может передать их для ЕС. Такой процедуры просто нет. Об этом заявила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она подчеркнула, что предложенная ЕС схема "репарационного кредита" крайне сомнительна с точки зрения права и может привести к непредсказуемым последствиям, потому что ранее такого не было и никто не могу покуситься на чужие активы. Этот план может поставить под угрозу финансовую стабильность ЕС.

"Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и есть требования компенсации от российского Центробанка", — сказала Урбен.

На прошлой неделе Урбен сказала, что план ЕС содержит много юридических трудностей, что может даже привести к банкротству Euroclear. Китай, Индия и страны Ближнего Востока расценят это как конфискацию и потеряют доверие к европейской правовой системе, а Европа потеряет инвестиции. Поэтому Euroclear защищает не только свои интересы, но и интересы Европы. Лучше "использовать" российские активы в мирных переговорах, чем ступать на чрезвычайно скользкую тропу неправомерного использования чужих активов.

Ранее стало известно, что ЕС может навсегда заблокировать замороженные российские активы, не требуя принципа единогласия всех стран-членов. ЕС нашел правовую основу, которая позволяет в условиях серьезных экономических потрясений принимать подобные меры без достижения консенсуса. До сих пор любая страна ЕС могла в одиночку заблокировать продление санкций, которые необходимо единогласно утверждать каждые шесть месяцев.