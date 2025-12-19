Европа не стала использовать деньги России для помощи Украине

В Европе принято решение направить Украине €90 млрд. Замороженные активы России в эту сумму включать не стали.

Речь идёт о средствах, взятых из общего бюджета Евросоюза. Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, приводит РБК данные FT. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, деньги выделены в виде беспроцентного кредита, их дадут в 2026-27 гг.

Ранее стало известно, что ЕС хочет привязать новый кредит для Киева к принципу "покупай европейское". Там намерены использовать кредит для возрождения собственного военно-промышленного комплекса, так как Киев должен закупать, в основном, только европейское вооружение. Речь идет о том, чтобы от половины и до полной возможной суммы в €210 млрд в течение следующих пяти Украина потратила на закупки продукции оборонных предприятий ЕС.