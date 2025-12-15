Обе группы пропавших в Пермском крае туристов найдены

Обе группы туристов, пропавших в Пермском крае, найдены.

Информация об этом была опубликована в чате группы поиска.

Накануне стало известно, что группа туристов из Свердловской области потерялась в районе Ослянки. Сегодня появилась информация об еще одной пропавшей группе.

Оперативные службы подтвердили обнаружение туристов.

Properm со ссылкой на свои источники сообщает, что туристы вышли к спасателям сами.

"Члены группы живы, вышли пешком самостоятельно. Один из туристов вывел всю группу", говорится в сообщении.