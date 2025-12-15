15 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ЛизаАлерт Пермского края

Отряд "ЛизаАлерт" просит о помощи в поиске пропавших туристов в Пермском крае

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" просит в поиске пропавших в горах Пермского края туристов, передает корреспондент Накануне.RU

"Если вы обладаете опытом зимнего туризма, располагаете снегоходами и готовы присоединиться к поисковым работам, пожалуйста, свяжитесь с информационным координатором: Владимир, тел. 8 982 480‑60‑71. Координаты штаба: 58.996368, 58.916799", - говорится в сообщении.

Поисковые работы осложнены погодными условиями: в Пермском крае идут сильные снегопады. Из‑за мощного снежного покрова добраться до горы Ослянка пешим группам невозможно — поиск ведётся исключительно на снегоходах.

Поиски пропавших туристов(2025)|Фото: ЛизаАлерт Пермского края

На горе Ослянка развернут штаб — отсюда координируется работа поисковых групп. Поиски ведутся в активном режиме. Первые задачи уже выполняются: группы распределены, ведется обследование местности. Для работы на труднодоступных участках задействованы 24 снегохода. Кроме того, с вершины горы запущен дрон с тепловизором, работает направление БПЛА отряда "ЛизаАлерт".

Те, кто хочет помочь, но не может выйти на задачи, может принести для поисковиков воду и продукты, продукты длительного хранения, перекусы, бензин (АИ‑92 и АИ‑95), двухтактное масло для снегоходов (5 л); алкалиновые батарейки для навигаторов АА, "пальчиковые".

Теги: поиски, снегоход, туристы, ЛизаАлерт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.12.2025 12:57 Мск Спасатели поймали сигнал мобильных телефонов пропавших туристов в Прикамье

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.12.2025 11:46 Мск Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье
Ранее 15.12.2025 07:52 Мск Следком: двое туристов из группы, пропавшей в горах Прикамья, вернулись в поселок самостоятельно
Ранее 15.12.2025 00:09 Мск Опубликован список пропавших в горах Прикамья туристов
Ранее 14.12.2025 20:59 Мск Пропавшие в Прикамье туристы приехали из Свердловской области
Ранее 14.12.2025 20:45 Мск В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа

