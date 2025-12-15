Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье

Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"К месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура. Продолжается наращивание сил и средств РСЧС, привлечено 22 человека и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, незарегистрированная туристическая группа в составе 15 человек сбилась с маршрута в районе горы Ослянка. На точку сбора вернулись только двое, с остальными участниками связи нет. На поиски людей были направлены сотрудники МЧС России и спасательные формирования края.

Ночью работы вели краевые и муниципальные службы спасения. Сегодня утром к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах. Подножие горы Ослянка разбито на сектора, по которым осуществляются поисково-спасательные работы. Группировка спасателей и волонтеров распределена по участкам.

Местные Telegram-каналы сообщают, что туристы приехали 13 декабря на турбазу "Ослянка-хаус" на джипах. Потом поехали на снегоходах в гору. Палаток не брали, на ночевку не рассчитывали, должны были вернуться на базу в 16.00.

Не заметив повода для тревоги, двое мужчин уехали с базы домой. Тревогу забила жена одного из туристов: мужчина не вышел на связь в 22.00, как обещал. Последний раз он звонил в 16.00 и сообщил, что группа возвращается на базу. После этого женщина обратилась к спасателям.

По данным пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", в поисках участвуют волонтеры отряда из Пермского края и Свердловской области. Ослянка и тот район, куда они поехали, настолько суровы, что неопытные туристы там проехать не смогут. Поиски ведутся только на снегоходах. 24 снегохода уже на поисках.