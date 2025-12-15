Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье

15 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье

Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"К месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура. Продолжается наращивание сил и средств РСЧС, привлечено 22 человека и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, незарегистрированная туристическая группа в составе 15 человек сбилась с маршрута в районе горы Ослянка. На точку сбора вернулись только двое, с остальными участниками связи нет. На поиски людей были направлены сотрудники МЧС России и спасательные формирования края.

Ночью работы вели краевые и муниципальные службы спасения. Сегодня утром к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах. Подножие горы Ослянка разбито на сектора, по которым осуществляются поисково-спасательные работы. Группировка спасателей и волонтеров распределена по участкам.

Местные Telegram-каналы сообщают, что туристы приехали 13 декабря на турбазу "Ослянка-хаус" на джипах. Потом поехали на снегоходах в гору. Палаток не брали, на ночевку не рассчитывали, должны были вернуться на базу в 16.00.

Не заметив повода для тревоги, двое мужчин уехали с базы домой. Тревогу забила жена одного из туристов: мужчина не вышел на связь в 22.00, как обещал. Последний раз он звонил в 16.00 и сообщил, что группа возвращается на базу. После этого женщина обратилась к спасателям.

По данным пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", в поисках участвуют волонтеры отряда из Пермского края и Свердловской области. Ослянка и тот район, куда они поехали, настолько суровы, что неопытные туристы там проехать не смогут. Поиски ведутся только на снегоходах. 24 снегохода уже на поисках.

Теги: беспилотник, туристы, поиски


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.12.2025 07:52 Мск Следком: двое туристов из группы, пропавшей в горах Прикамья, вернулись в поселок самостоятельно
Ранее 15.12.2025 00:09 Мск Опубликован список пропавших в горах Прикамья туристов
Ранее 14.12.2025 20:59 Мск Пропавшие в Прикамье туристы приехали из Свердловской области
Ранее 14.12.2025 20:45 Мск В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети