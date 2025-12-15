Опубликован список пропавших в горах Прикамья туристов

13 туристов на снегоходах пропали в горах Прикамья.

Они отправились на Ослянку 13 декабря и перестали выходить на связь. Группа из 13 человек выехала из Свердловской области на турбазу "Ослянка-хаус" в поселке Средняя Усьва. Они перестали выходить на связь. Ведутся поиски.

В день исчезновения у горы была плохая видимость из-за сложных метеоусловий. Маршрут не был согласован со спасателями/

Telegram-канал Mash публикует полный список пропавших:

1. Александр Т.

2. Артур К.

3. Александр Д.

4. Леонид З.

5. Александр К.

6. Антон К.

7. Сергей К.

8. Михаил Н.

9. Рустам Ш.

10. Андрей М.

11. Игорь Р.

12. Рустам (информации о фамилии нет).

13. Максим (информации о фамилии нет).

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора в назначенное время