В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю группа туристов не вышла на точку сбора в назначенное время в Средней Усьве, Горнозаводского муниципального округа.