В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа
В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю группа туристов не вышла на точку сбора в назначенное время в Средней Усьве, Горнозаводского муниципального округа.
В настоящее время производится наращивание группировки сил и средств РСЧС для проведения поисково-спасательных работ.
К поискам туристической группы привлечены 22 человека и 10 единиц техники.