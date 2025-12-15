Baza: в Прикамье пропала еще одна группа туристов

Еще одна группа туристов могла пропасть в Пермском крае. Об этом сообщает Baza.

По данным СМИ, люди также отправились в район горы Ослянка, как и туристы из Екатеринбурга.

Владелец гостиницы в поселке Средняя Усьва сообщил, что пять мужчин и одна женщина якобы отправились по маршруту близ вершины Ослянка 13 декабря. Они взяли с собой запас продуктов и планировали вернуться на следующий день или чуть задержаться, но к вечеру 15 декабря так и не вышли на связь и не прибыли в гостиницу.

Ранее стало известно, что в том же районе пропала группа из 13 мужчин. Они отправились кататься на снегоходах от гостевого дома Oslyanka House, добрались до вершины и исчезли. Их поиски ведутся до сих пор.

Официальных комментариев по ситуации пока нет.