Пропавшие в Пермском крае туристы не будут оплачивать операцию по своему спасению

Пропавшие в Пермском крае туристы не будут оплачивать операцию по своему спасению. Об этом со ссылкой на президента Российского союза спасателей Алексея Дударева сообщает "КП Пермь".

Он сообщил, что несмотря на то, что группа не была зарегистрирована в МЧС и на ее поиски были потрачены значительные ресурсы, никто не сможет взыскать с туристов никакую компенсацию расходов. Сам поступок туристов спасатель назвал безалаберностью.

"В законодательстве сегодня нет положений о том, что они должны компенсировать всю спасательную операцию. Об этом давно уже идет речь. Если бы хоть раз выставили счет за те затраты, которые несет государство на их спасение при безалаберном отношении к собственной жизни и к жизни других людей, то, думаю, меньше было бы таких ребят. Аналогичная ситуация с рыбаками, которые ловят рыбу на льдинах. Они знают, что спасатели приедут и спасут их, если льдину оторвет от берега и унесет", - заявил он, напомнив, что при попытке спустить с горы альпинистку Наговицыну частная структура выставила огромный счет за вертолет и действия по ее спасению.

Государство же не может взыскивать с граждан деньги за их безалаберность. Регистрация в МЧС носит добровольный характер. И нет никакого воздействия за неисполнение этой нормы.

Если бы этот поход организовала туристическая организация, которая взяла бы деньги и обеспечила всех туристов снегоходами, снаряжением, тогда ее привлекли бы к административной ответственности по статье 14.51 КОАП за неуведомление о прохождении туристического маршрута. Это грозило бы штрафом – от 10 до 20 тысяч на должностных лиц или от 30 до 50 тысяч на юридических лиц. Также с турфирмы за нарушение законодательства взыскали бы все эти убытки.