Пропавшие в Пермском крае туристы не будут оплачивать операцию по своему спасению

16 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ЛизаАлерт Пермского края

Пропавшие в Пермском крае туристы не будут оплачивать операцию по своему спасению

Пропавшие в Пермском крае туристы не будут оплачивать операцию по своему спасению. Об этом со ссылкой на президента Российского союза спасателей Алексея Дударева сообщает "КП Пермь".

Он сообщил, что несмотря на то, что группа не была зарегистрирована в МЧС и на ее поиски были потрачены значительные ресурсы, никто не сможет взыскать с туристов никакую компенсацию расходов. Сам поступок туристов спасатель назвал безалаберностью.

"В законодательстве сегодня нет положений о том, что они должны компенсировать всю спасательную операцию. Об этом давно уже идет речь. Если бы хоть раз выставили счет за те затраты, которые несет государство на их спасение при безалаберном отношении к собственной жизни и к жизни других людей, то, думаю, меньше было бы таких ребят. Аналогичная ситуация с рыбаками, которые ловят рыбу на льдинах. Они знают, что спасатели приедут и спасут их, если льдину оторвет от берега и унесет", - заявил он, напомнив, что при попытке спустить с горы альпинистку Наговицыну частная структура выставила огромный счет за вертолет и действия по ее спасению.

Государство же не может взыскивать с граждан деньги за их безалаберность. Регистрация в МЧС носит добровольный характер. И нет никакого воздействия за неисполнение этой нормы.

Если бы этот поход организовала туристическая организация, которая взяла бы деньги и обеспечила всех туристов снегоходами, снаряжением, тогда ее привлекли бы к административной ответственности по статье 14.51 КОАП за неуведомление о прохождении туристического маршрута. Это грозило бы штрафом – от 10 до 20 тысяч на должностных лиц или от 30 до 50 тысяч на юридических лиц. Также с турфирмы за нарушение законодательства взыскали бы все эти убытки.

Теги: Туристы, пропажа, поиски


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.12.2025 20:25 Мск СК: Пропавшая в Прикамье тургруппа потерялась из-за поломки транспорта
Ранее 15.12.2025 15:45 Мск Обе группы пропавших в Пермском крае туристов найдены
Ранее 15.12.2025 15:24 Мск Baza: в Прикамье пропала еще одна группа туристов
Ранее 15.12.2025 12:57 Мск Спасатели поймали сигнал мобильных телефонов пропавших туристов в Прикамье
Ранее 15.12.2025 12:45 Мск Отряд "ЛизаАлерт" просит о помощи в поиске пропавших туристов в Пермском крае
Ранее 15.12.2025 11:46 Мск Беспилотник запустят для поиска пропавших туристов в Прикамье
Ранее 15.12.2025 07:52 Мск Следком: двое туристов из группы, пропавшей в горах Прикамья, вернулись в поселок самостоятельно
Ранее 15.12.2025 00:09 Мск Опубликован список пропавших в горах Прикамья туристов
Ранее 14.12.2025 20:59 Мск Пропавшие в Прикамье туристы приехали из Свердловской области
Ранее 14.12.2025 20:45 Мск В Пермском крае пропала незарегистрированная туристическая группа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети