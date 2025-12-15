15 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ЛизаАлерт Пермского края

Спасатели поймали сигнал мобильных телефонов пропавших туристов в Прикамье

Спасатели поймали сигнал мобильных телефонов пропавших туристов на Ослянке.

По данным канала Ural Mash, они могут находится у реки Сухая — туда направляются поисковики.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU, что по факту безвестного исчезновения группы туристов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов следственным путем возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что 13 декабря 2025 года группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено.

На место поисковых мероприятий прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. В ходе поисков исследуется маршрут, по которому, предположительно, передвигались туристы, а также прилегающая к горе Ослянка таежная местность, площадь которой составляет более 63 кв. километров.

Следователями также осмотрена база отдыха, в которую прибыли туристы перед отправлением по маршруту. Допрошены близкие родственники и двое туристов, вернувшихся на базу отдыха.

Поиск туристов продолжается силами спасателей, сотрудников краевого МЧС, участников поисково-спасательных отрядов "ЛизаАлерт", "Отряд им. Ирины Бухановой", волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено 78 человек и 46 единиц техники.

Поиски в лесном массиве осложняются обильным снежным покровом и метелью. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: туристы, поиски, туристическая группа, МЧС


