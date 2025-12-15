Следком: двое туристов из группы, пропавшей в горах Прикамья, вернулись в поселок самостоятельно

В Пермском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи установили, что 13 декабря группа мужчин из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. Двое туристов вернулись в поселок в тот же день. Местонахождение остальных в настоящее время остается неизвестным - они перестали выходить на связь.

Поиски ведут следователи и следователи-криминалисты, сотрудники полиции, МЧС, службы спасения.

Поисковые мероприятия организованы с применением специальных технических средств. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В день исчезновения у горы была плохая видимость из-за сложных метеоусловий. Напомним, маршрут не был согласован со спасателями.

Ранее в сети появились списки пропавших. Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора в назначенное время.